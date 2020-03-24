Eczaneler kapıdan satış uygulamasına geçti

İzmir'deki birçok eczanede, koronavirüse karşı önlemler artırıldı. 1 metre mesafe kuralına uyan eczacılar, kapıya koydukları bankonun arkasından ya da 'pencere servisi' yöntemini kullanarak, satış yaptı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde eczanenin giriş kapısını banko koyarak, kapatan Gökhan Akkoyun, ilk vakanın açıklanmasının ardından böyle satış yapmayı tercih ettiğini anlattı. Akkoyun, "Böylece dükkan içine girilmesini engellemiş olduk. Gelenlerle sağlıklı olsalar dahi aramızdaki mesafeyi uzak tutuyoruz. Vatandaşlar memnun. Risk geçene kadar uygulamamıza devam edeceğiz" diye konuştu.



PENCEREDEN SERVİS

Eczanenin camını kestirerek, pencere açtıran eczacılardan Mehmet Atakan Kocabıyık da kimseyi içeri sokmamak için bu yolu tercih ettiklerini dile getirdi. Kocabıyık, "Pencere servisi herkes tarafından olumlu karşılandı. İçeride insan birikmesinden ziyade açık havada beklemeleri riski azaltıyor. Son günlerde yoğunluğumuz arttı. Yaşlıların gelişinde azalma var. İlk 3 gün korunma amaçlı bilgilendirme yazıları hazırlamıştık. İlaç torbalarının içine koyuyorduk. 1 haftadır pencere servis var. Kendimizi daha güvende hissediyoruz" dedi.

'MESAFELİ' SATIŞ

Bazı eczanelerde, girişlere 'Bekleme sırasında hastalar arasında en az 1 metre mesafe olması sizlerin sağlığı açısından çok önemlidir' ve 'Sağlık güvenliği açısından mesafeli hizmet gereği doğmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz' yazılarının asıldığı görüldü.