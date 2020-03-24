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'nden flaş kararı! Geçici süreyle kapatılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden flaş AVM kararı! Geçici süreyle kapatılıyor

24.03.2020, 13:54

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle il sınırları içerisindeki ’lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kapatılan yerlere ilave olarak insan sirkülasyonunun yoğun, virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin (AVM) de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı doğrultusunda, bu kararın İzmir'deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildiği bildirildi.

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