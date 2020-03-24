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Haberler İzmir Kapı, pencere açamıyoruz

Kapı, pencere açamıyoruz

Kapı, pencere açamıyoruz
Giriş Tarihi: 24.3.2020

İzmir'in Konak ilçesinde başlatılan alt yapı çalışmaları vatandaşı mağdur etti. Korona virüsü salgını nedeni ile evde kalmaya özen gösterdiklerine dikkat çeken vatandaşlar isyan etti.

HAFTALARDIR SÜRÜYOR
Alsancak Mahallesi 1479 Sokak'ta oturan vatandaşlar çalışmaların haftalardır sürdüğünü, oluşan toz topraktan dolayı uzun süredir evde kapı pencere açamadıklarını söyledi. Vatandaşlar, "Evden çıkmayın diyorlar. Evde oturuyoruz ama kapı pencere açamıyoruz. Ya çalışmalar bir an önce bitsin, ya da bu kirliliğe bir son verilsin. Çok mağduruz" diye konuştu.

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