LİYAKAT 10. yılında 10 proje hedefledi

Yeni üyelerle büyüdüklerini söyleyen başkan Eskinazi, erkekleri de LİYAKAT ailesine kattıklarını ve 10. yıla özel 10 projeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), yeni üyeler ile büyüyor. LİYAKAT, gerçekleştirdiği projelere bakıldığında çok yol kat ettiğini gören ve daha gidilecek çok yolu olduğuna inanan insanlardan oluşan bir sivil toplum kuruluşu. Türkiye'de yatırım yapılması gereken en önemli iki unsurun gençler ve nüfusun yüzde neredeyse yüzde 50'sini kapsayan kadınlar olduğuna inanarak, öncü 11 gönüllü ile 2010 yılında yola koyulan derneğin yüzlerce üyesi bulunuyor. Çalışmaları ve projeleri hakkında Yeni Asır'a bilgi veren LİYAKAT Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi, "Birlikte başarılı projelere imza atıyoruz. 10. yılımızda 10 kat büyüme hedefindeyiz" dedi. Erkek üye sayısının da giderek arttığını belirten Eskinazi, "Katılan her üye gücümüze güç katıyor, biz birlikte büyüyor, birlikte başarıyoruz" dedi.

SOSYAL SORUMLULUK

2010 yılında kurulan derneğin bugüne kadar önemli projelere imza attığını belirten Eskinazi, "2010 yılında yola koyulurken gençleri ve kadınları girişimcilik ekosistemine dâhil edecek projeler üretmeyi çıkış noktamız olarak belirledik. Onları geliştirmek, değiştirmek. İçlerindeki girişimci potansiyeli ortaya çıkarmak... Katma değer sağlamak. Öyle de oldu. Bugün artık Liyakat 10 yaşında... Bizler 10 yıldır girişimcilerin önündeki belli başlı sorunların çözümünün bir parçası olmak kadar, sorunu ortadan kaldıran çözümleri de bulmanın peşindeyiz" dedi.

GENÇLERLE BİRLİKTE

Eskinazi, "Hali hazırda iki ayrı projemizin startını verdik. Biri: "Askıda Kariyer" Tev İzmir Şube ile işbirliği içerisinde üniversitelerin hukuk, mühendislik, sağlık bilimleri ve iktisat bölümlerinde okuyan öğrencileri mesleğinde duayen isimlerle bir araya getirerek gençlerin ve o mesleğin gelişimine katma değer sağlamayı hedefliyoruz.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Diğeri "Girişimci Kadın Atölyesi" Liyakat üyelerimizden oluşan gönüllü eğitmenlerimizle tüm girişimcilerimize satış pazarlamadan, e ticaret'e, proje döngüsü yönetiminden, dijital dünya için fotoğrafçılığa kadar birçok alanda ücretsiz eğitimler veriyoruz. 2 ayrı atölye eğitimini tamamladık. Liyakat ailemiz git gide büyüyor. Son buluşmamızda 7 yeni üyemize Liyakat rozetlerini takarak 'Ailemize hoş geldiniz' dedik. Bize katılmak isteyen herkese kapımız açık" diye konuştu.

TOLGA TEKİN