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Haberler İzmir Motosikletiyle iyilik dağıtıyor

Motosikletiyle iyilik dağıtıyor

Motosikletiyle iyilik dağıtıyor
Giriş Tarihi: 24.3.2020

İzmir'de yaşayan sunucu Erhan Önel, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla hasta olanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Erhan Önel, kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaşan ve talepte bulunanların alışverişlerini motosikletiyle yapıp, maske ve eldiven gibi koruyucu önlemler alarak adreslere teslim ediyor.

Önel, yardım ettiği insanların mutluluğunu görünce kendisini iyi hissettiğini dile getirerek şunları söyledi: "Avrupa'daki yaşlı insanlara ilgi gösterilmemesi beni üzdü. Ben bu süreçte tüm gençlere, yaşlılara destek olmalarını öneriyorum. Bizim örf ve adetimizde zaten bu var. Her evdeki amcayı bizim babamız, teyzeyi bizim annemiz olarak görüyorum. Sağlık çalışanlarımız insanlarımızı bu salgından kurtarmak için gece gündüz çalışıyor. Ben de bu şekilde insanlara destek veriyorum. Bu zor günlerde toplum olarak karınca kararınca bir şeyler yapmalıyız."

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