Nasır: İzmir depreme hazır değil

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, düzenlediği bir basın toplantısında İzmir'in depreme hazır olmadığını belirterek, yerel yönetimleri göreve çağırdı; her türlü işbirliğine de hazır olduğunu dile getirdi. AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bazı verileri paylaşan Nasır, kentin deprem riskine karşı kaybedecek zamanı olmadığını vurguladı.

KONUTLARIN YÜZDE 20'Sİ SAĞLIKLI

Necip Nasır, "1998 yılında Birleşmiş Milletlerin başlattığı RADIUS (Kentsel Alanların Deprem Felaketlerine karşı incelenmesi için Risk Değerlendirme Araçları) Projesinde dünyada 9 kentten biri olarak seçilen İzmir için hazırlanan deprem master planın 1999 yılındaki raporuna göre olası 6,5 büyüklüğünde bir depremde, 11 merkez ilçede, 19 bin 538 kişinin hayatını kaybedebileceği, 1 milyon 474 bin 785 kişinin açıkta kalabileceği tahmin edilmiştir. İzmir'in yapı stokuna baktığımızda yapıların yaklaşık yüzde 65'inin kaçak ve gecekondulardan, geri kalanın yüzde 50'ye yakınının deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılardan oluştuğunu görüyoruz. İzmir'in yaklaşık yüzde 20'si sağlıklı konuta sahip" dedi.