Orada da bir can var

Veteriner hekim Ayşe Yetiş, atların hipodrom içindeyaşadığını, kendi haline bırakılmaması gerektiğinibelirterek, “Günlük hayat burada sürmek zorunda” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Türkiye'deki tüm at yarışları önlem amacıyla ertelenirken, hipodromdaki normal yaşam devam ediyor. Türkiye çapında bulunan 9 hipodromda seyisler, aprantiler, jokeyler, güvenlik elemanları, temizlikçiler, veterinerler, kondisyonerler (kronometre tutanlar), kameraman, fotoğrafçı, elektronikçi derken nalbanda kadar uzanan yelpazede herkes işini büyük bir titizlikle sürdürüyor.

AKSAMA OLMAMALI

Atların günlük antrenman programının haricinde bakımlarının ve ahırlarının temizlenmesinde aksama yaşanmaması için yoğun çaba gösterilirken, görevliler günlerini hipodromlarda geçiriyor. At yetiştiriciliği konusunda uzman veteriner hekim Ayşe Yetiş, burada hayatın devam ettiğini söyledi. Ayşe Yetiş, "Atların ahırlarının temizlenmesi yem ve sularının günde en az 2 sefer verilmesi şarttır. Başka bir yöntemle atlara bakamayız, sağlıklı kalmasını sağlayamayız. Burayı terk etmek mümkün değil. Çünkü bir cana bakıyoruz" dedi.

KAPALI SİSTEME SAHİBİZ

Türkiye'de Avrupa'dan farklı olarak yarış hipodromlarında idman merkezlerinin olduğunu ifade eden veteriner hekim Ayşe Yetiş şöyle devam etti: "Fransa'da, İngiltere'de atlar dışarıda yaşıyorlar ve yarış için hipodroma gidiyorlar, oysa biz kapalı bir sisteme sahibiz. Atlarımız bir yerden gidip gelmezler, çünkü hipodrom içerisinde yaşıyorlar. Hipodrom giriş kapılarında güvenlikler tarafından kontrol edilmekte. Alınabilecek maksimum bütün önlemler alınmış durumda. Kapalı sistem olması sebebiyle kontrol daha kolaydır."

Veteriner Ayşe Yetiş, "Onları terk edemeyiz" diyor.



At yarışları 17 Nisan'da başlasın

At yarışlarında 2019'un en çok kazanan jokeyi olan Gökhan Kocakaya, yarışların başlaması gerektiğini savundu. Kocakaya, "Futbolcular maçlara 17 Nisan'da nasıl başlayacaksa bizler de o tarihlerde yarışlara başlayalım. Tüm jokeyler olarak gerekli önlemleri zaten alıyoruz. Hipodromlarda alınan tedbirler de üst düzeyde" diye konuştu.