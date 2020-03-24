“Siz evde kalın biz buradayız!”

AK Parti İzmir İl Başkanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında, telekonferans sistemi ile gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıların ardından bir dizi tedbir uygulamaları başlattı. İlçe başkanları, il yönetimi ve belediye başkanları ile yaptıkları toplantılarla birlikte, vatandaşların sürece ilişkin sorun ve taleplerini takip etmek üzere bir ekip oluşturduklarını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bir 'Whatsapp hattı' da kurduklarını açıkladı. Sürekli, "Zaruri ihtiyaçlarınızda tüm ilçelerimizden, 0533 158 10 48 Numaralı Whatsapp Hattı üzerinden ekibimize ulaşabilirsiniz" diye konuştu.