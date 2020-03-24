Zamanında toplanmayan çöpler vatandaşı kızdırdı

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İzmir'in Bornova ve Menemen ilçelerinde oturan vatandaşlar, sokaklarındaki çöplerin uzun zamandır toplanmadığını söyledi. Çöp konteynırlarının yanında biriken çöpler yüzünden sokaklarının pislik içinde kaldığını vurgulayan semt sakinleri, "Çöpler yüzünden etrafı pis kokular ve sinekler sarmış durumda. Evlerimizde sinek ilaçları ile geziyoruz. Lütfen çöpler zamanında toplansın" dedi.

İLAÇLA GEZİYORUZ

Bornova 1702/2 Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, kapılarının önüne konulan çöp konteynırlarının uzun zamandır boşaltılmadığını ifade etti. Korona virüs salgını endişesi ile her yerde dezenfekte işlemi yapılırken, çöplerin toplanmamasından dert yanan vatandaşlar, "Evde elimizde sinek ilaçları ile geziyoruz. Çöpün çevresini ve evimizi sürekli ilaçlıyoruz. Neden bizim çöplerimiz zamanında toplanmıyor" diye konuştu.

MENEMEN

DAHA HASSAS OLMALI

Menemen 9 Eylül Mahallesi'nde oturan vatandaşlar da aynı sorundan dert yandı. Menemen Belediyesi'nin temizlik konusunda böyle zamanlarda daha hassas olması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, çöplerinin zamanın da toplanmadığını iddia etti. Vatandaşlar, "Yetkililere bildirdik ancak bir sonuç alamadık. Böyle bir zamanda bu konuya daha çok dikkat edilirse iyi olur" ifadelerini kullandı.

BORNOVA

Metin BURMALI