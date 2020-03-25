Anneme babama bile torpil yapamam

İzmir’de her gün 150’ye yakın kişiye korona virüsü testi yapan Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, kendilerini en çok yoran şeyin yakınlarındaki insanların torpil istekleri olduğunu belirtti. Pullukçu, “Bana ulaşıp virüs testi yaptırmak isteyenler oluyor. Semptomları uymuyorsa aileme bile bu testi yapmam” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, her gün 150'ye yakın test yapıp 24 saat çalıştıklarını ve dünyayı saran virüsle savaşın kendilerini asla yormadığını belirtti. Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Enfeksiyon Hastalıkları ile Klinik Mikrobiyoloji alanında araştırmaları bulunan Prof. Dr. Pullukçu, asıl kendilerin yoran şeyin kendi çevresindekiler, tanıdıkları ve bazı iş dünyasından tanıdığı isimlerin test yapılması için arayıp torpil istemesi olduğunu anlattı. Sağlık Bakanlığı tarafından Ege Üniversitesi'nin de onaylı testlere başladığı günden itibaren mola bile vermeden tüm birimin çalıştığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, torpil isteyen ve kendisini ayrıcalıklı sanan kişilerden yakındı.

BU İSTEKLER YORUYOR

Yeni Asır'a konuşan Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, 'Bizi fazla çalışmak hiç yormuyor. Böyle aykırı isteklerde bulunan insanlar yoruyor. Bakanlığımızın ve üniversitemizin kriterleri dışında kapıdan kim gelirse gelsin, semptomlara sahip olmayan kimseye test yapılamaz. Ben dahil hiç bir arkadaşım buna izin vermez. Şahsım adına ailemden biri bile istese, o kriterlere sahip değilse asla ve asla yapmam" ifadelerini kullandı.





'Virüsle ilgili semptomların görülmesi gerekiyor'

Hasta semptomları ve hasta hikayesinin önemli olduğunu kaydeden Prof. Pullukçu, "Bakanlık kriterlerine uymayan hiçbir hastaya, kendi eşime ve aileme çocuğuma, anne ve babama bile korona virüs testi yapmam. Ama arayıp da 'hocam ne olursunuz test yapın, ne olacak hocam bir baksanız' diyenler, hatta 'ateşim var' diye yalan söyleyenler bile oluyor. Bu işin torpili, hatırı yok. Herkes bunu böyle bilsin." dedi.

FATİH ŞENDİL