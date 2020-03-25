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Haberler İzmir Bucalı iş adamı silahla canına kıydı

Bucalı iş adamı silahla canına kıydı

Bucalı iş adamı silahla canına kıydı
Giriş Tarihi: 25.3.2020

İzmir Buca'da iş insanı Zafer U.'yu bir süredir görmeyen komşuları endişelenip durumu polise bildirdi. Yaylacık Mahallesi 185 Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katında bulunan dairenin ziline basan komşuları, kapıyı açan olmayınca polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde iş insanının cansız bedeniyle karşılaştı. 44 yaşındaki Zafer U.'nun evinde tabancayla intihar ettiği belirlendi. Çeşme'de otel işleten ve inşaat işi yapan Zafer U.'nun intihar sebebi araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FATİH ŞENDİL

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