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Haberler İzmir İzmir'de, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

'de, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

25.03.2020, 17:03

'in Menderes ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesi içindeki iş yerinde, sahte dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Menderes Jandarma Komutanlığı ekipleriyle belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tank içinde 2 bin 500 litre sahte dezenfektan, 20 bin çeşitli dezenfektan markalarına ait etiket ve çeşitli ebatlarda 15 bin plastik şişe ele geçirdi. U.D. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen U.D.'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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