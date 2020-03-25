İzmir'de akılalmaz kaza! TIR, alt geçitte sıkıştı

son dakika haberi... İzmir'de akılalmaz bir kaza yaşandı, görenler hayret etti. İzmir'in Konak ilçesinde, karton yumurta viyolü yüklü TIR, 4 metrelik alt geçitte sıkıştı.

Konak yönünden Balçova yönüne giden karton yumurta viyolü (yumurtaların içerisine konulduğu kap) taşıyan 68 LB 633 plakalı TIR, saat 05.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı İzmir Büyükşehir Belediyesi yakınına geldiğinde 4 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi.







Gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.



TIR, kontrollü şekilde çıkarılırken, düşen yumurta viyolleri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.