İzmir'de su kesintisi 25 Mart Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? soruları İzmirliler tarafından merak ediliyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de kaç saat su kesintisi yaşanacak? İşte 25 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de su kesintileri yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintilerinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak ediyor. İZSU 25 Mart Çarşamba tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İşte 25 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? ÇEŞME FAHRETTİNPAŞA

25.03.2020 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÇEŞME MUSALLA

25.03.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ ARKACILAR

25.03.2020 saat 08:20 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. MENEMEN FATİH, YILDIRIM

25.03.2020 saat 08:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.