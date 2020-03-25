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Haberler İzmir İzmir'de toplu ulaşımda "yeşil koltuk" uygulaması başlatıldı

'de toplu ulaşımda "yeşil koltuk" uygulaması başlatıldı

İzmir'de toplu ulaşımda yeşil koltuk uygulaması başlatıldı

25.03.2020, 11:11

'de toplu ulaşımı kullananlar, yeşil renkle işaretlenmiş koltuklara oturacak. araçlarına binenlerin bugünden itibaren yeşil renkle işaretlenmiş koltuklara oturacağı ve diğer yolcularla arasındaki sosyal mesafeyi koruyacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge çerçevesinde toplu ulaşım araçlarına, kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmasına ilişkin yasak getirildiği hatırlatıldı.

Bu doğrultuda tüm toplu ulaşım araçlarında "yeşil koltuk uygulaması" başlatıldığı belirtildi. Toplu ulaşım araçlarına binenlerin bugünden itibaren yeşil renkle işaretlenmiş koltuklara oturacağı ve diğer yolcularla arasındaki sosyal mesafeyi koruyacağı belirtildi.

Yeşil koltuk uygulaması ve alınan önlemlerle ilgili bilgilendirici yazılar da hazırlayan belediyenin, bu yazıları metro, tramvay, gemi, tren ve otobüslerle aktarma merkezlerine, iskelelere, istasyonlara ve duraklara astığı bildirildi.

AA

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