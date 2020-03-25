İzmir'de vatandaşın sağlığıyla böyle oynadılar! Baskın düzenlendi

İzmir'in Bornova ilçesinde tıbbi standartlara uymayan 1500 maske ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi'ndeki 2 adreste özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında önemi iyice artan maske üretildiğini belirledi.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı adrese yapılan baskınlarda, tıbbi standartlara uymayan bin 500 maske ele geçirildi.





İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adreste merdiven altı maske yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, satışa hazır halde bin 500 maske ele geçirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, maskelerin tıbbi standartlara uymadığı belirlendi. İşlemlerin ardından toplanan maskeler, imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.