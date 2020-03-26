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'de bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

İzmir'de bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

27.03.2020, 02:02 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020,02:03

'in Bayraklı ilçesinde bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü. Hastaneye kaldırılan ağabey tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çiçek Mahallesi'nde bir yakınlarının evinde buluşan H.T. (41) ile ağabeyi Erkan T. (44) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. ağabeyini silahla göğsünden yaraladı.

Evde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erkan T. kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, H.T'yi olay yerinde gözaltına aldı.

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