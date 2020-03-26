İzmir’de marketlerde önlemler artırıldı

Korona virüs salgınına karşı, insan sirkülasyonunun en fazla olduğu yerlerden olan marketler de müşteriler ve çalışanlarını virüsten korumak için tedbirlerini arttırdı. İzmir'de bazı marketler müşterilerine alışveriş yaparken kullanmak için eldiven dağıtırken bazıları ise marketin çeşitli noktalarına el dezenfektanları yerleştirdi. Yine yakın teması önlemek amacıyla, bir metre kuralına uyulması için uyarıcı levhalar da marketlerde vatandaşların görebileceği noktalara koyuldu.