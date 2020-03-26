TIR alt geçitte sıkıştı

İzmir'in Konak ilçesinde, karton yumurta viyolü yüklü TIR, 4 metrelik altgeçitte sıkıştı. Konak yönünden Balçova yönüne giden karton yumurta viyolü taşıyan 68 LB 633 plakalı TIR, dün saat 05.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı İzmir Büyükşehir Belediyesi yakınına geldiğinde 4 metre yüksekliğindeki altgeçitte sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. TIR, kontrollü şekilde çıkarıldı.
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