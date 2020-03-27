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Haberler İzmir Bisikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Bisikletin çarptığı yaralandı

Bisikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Giriş Tarihi: 27.3.2020

İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, Umurbey Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi yolu üzerinde meydana geldi. C.T. isimli sürücü elektrikli bisikletle seyir halindeyken aniden karşıdan karşıya geçmek isteyen Ganime Malgüden'e (74) çarptı. Bisikletin çarpmasıyla yaşlı kadın yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SEVAL KONURALP

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