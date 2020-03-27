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Ege ihracatının duayen ismi hayatını kaybetti

Ege ihracatının duayen ismi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Ege Bölgesi ihracatının duayenlerinden, 1974-89 yılları arasında Ege Hububat Bak-liyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhra-catçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Mehmet Fuat Terci (93) vefat etti.

TOHUM TİCARETİYLE BAŞLADI

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci'nin babası da olan Mehmet Fuat Terci, 27 Ekim 1927'de Uşak Ulubey'de doğdu ve uzun yıllar yağlı tohumlar ticareti yaptı. Terci, 1965 yılında İzmir'e taşınarak Terci Tarım Ürünleri Ltd. Şti. firmasını kurdu. Yağlı tohumlar ihraca-tı yapan sektörün duayenlerinden olan Meh-met Fuat Terci, 1974-1989 yılları arasında 15 yıl süreyle Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracat-çıları Birliği'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Fuat Terci'nin cena-zesi, dün öğle namazı-nı müteakip Işıkkent Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze nama-zı sonrasında Işıkkent Aile Kabristanı'na defnedildi.

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