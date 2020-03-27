‘İşçi servislerine de kısıtlama getirilsin’

İzmir Ticaret Odası 44. Meslek Grubu Komite Başkan Yardımcısı servis şirketi sahibi Özer Bür, şehirlerarası ve toplu taşımalarda uygulanan yüzde 50 az yolcu alınması kuralının işçi servislerinde de hayata geçirilmesinin şart olduğunu söyledi. Toplu taşıma araçları ile ilgili çıkarılan genelgede işçi servislerinin kapsam dışında bırakılması karşısında şoke olduklarını belirten başkan yardımcısı Özer Bür, "Her sabah 50'ye yakın işçi alınıp fabrikaya, akşamları da tekrar evlerine bırakılıyor. Bu tamamen yanlış bir uygulama. İşçi servislerine de bir kısıtlama getirilmesini bekliyoruz" dedi.

FATİH ŞENDİL