İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika... İzmir'de hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Soğukluk kaç derece olacak? Meteoroloji günlük hava durumu tahminini yayınladı. Son dakika yağış uyarısı geldi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yağışların kuvvetli olması beklenen bölgelerde, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
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HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevrelerinde, gece saatlerinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneyinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Hatay çevrelerinde, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batısının hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra batısında, gece saatlerinde bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğusu yer yer sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa), Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), akşam saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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