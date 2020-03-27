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’de sahil ve pazar yerleri boş kaldı

İzmir’de sahil ve pazar yerleri boş kaldı

27.03.2020, 13:41

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında birçok iş yerinin kapalı olduğu ’de sahil kesiminde bulunan yürüyüş yolları ve semt pazarları boş kaldı

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm yurtta olduğu gibi İzmirli vatandaşların büyük çoğunluğu da 'Hayat eve sığar' sloganına destek olarak evlerinde kalmayı tercih etti.



İzmir'in sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yollarında insan kalabalığı görülmezken, meydanlar ve banklar ise güvercinlere kaldı. Semt pazarları da korona virüs salgınından dolayı boş kalan yerler arasındaydı. Bazı vatandaşlar meyve ve sebze almak için pazar yerlerini tercih etse de tezgahların önü çoğunlukla boş kaldı.



UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER
Tedbirlere uymayan bazı vatandaşlar ise Bayraklı sahilinde bulunan iskelede olta atıp balık tuttu. Balık tutan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, adeta yan yana sıralanmaları ise tepki çekti.

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