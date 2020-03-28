Gözünü kırpmadan kardeşini öldürdü

Bayraklı’da uyuşturucu alıp huzursuzluk çıkaran Hakan Tuylu kendisini uyaran kardeşi Erkan Tuylu’yu tek kurşunla öldürdü.

İzmir'de ağabey Hakan Tuylu, kardeşi Erkan Tuylu'yu çıkan tartışmada öldürdü. Korkunç cinayet, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Bayraklı Çiçek Mahallesi 16610 sokakta meydana geldi. İDDİAYA göre anne Teviye Tuylu, evde alkol ve uyuşturucu alıp huzursuzluk çıkaran büyük oğlu Hakan Tuylu'yu, diğer oğlu Erkan Tuylu'ya telefonla şikayet etti.

KONTROLDEN ÇIKTI

ANNESİNİN çağrısı üzerine işten eve gelen Erkan Tuylu ile ağabeyi Hakan Tuylu arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Hakan Tuylu, tabancasını çıkardı. Silahı gören Erkan Tuylu, kaçarak uzaklaşmak istedi. Ancak aldığı alkolün ve uyuşturucunun etkisiyle kontrolden çıkan Hakan Tuylu, kardeşini kapının girişinde vurdu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İHBAR üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erkan Tuylu'yu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Erkan Tuylu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaşananlar karşısında sinir krizi geçiren anne Teviye Tuylu gözyaşlarına boğuldu. Ağabey Hakan Tuylu gözaltına alındı.

Fatih ŞENDİL