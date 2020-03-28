İspanya’dan ders al lütfen ‘evde kal'

Covid-19 salgınında Avrupa’nın en kötü sınavı veren ülkesi İspanya oldu. Buradan gelen ürkütücü fotoğraf ve haberlerin Türkiye’de ‘evde kal’ uyarılarını dikkate almayan, ısrarla sokağa çıkmaya devam eden, kendisi gibi evdeki diğer yakınlarının da sağlığını riske atan vatandaşlarımıza ders olmasını umuyoruz.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs, Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. Salgının en hızlı yayıldığı ülkelerin başında ise İspanya geliyor. İspanya'da dün (Cuma) itibariyle ölenlerin sayısı, 4 bin 365'e ulaşarak 3 bin 296 kişinin öldüğü Çin'i geçti. Salgın hastalığın İspanya'nın dört bir yanına hızla yayılmasında hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği ilkbahar havasıyla başkent Madrid'teki kafe ve barlarının dolup taşması ve insanların yakın temas halinde olmayı sürdürmesi gösterilirken bu duyarsızlık ölümleri de beraberinde getirdi.

Hastanelerin Covid-19 vakalarıyla dolduğu İspanya'da, tedavi için hastaneye başvuranlar sokaklarda kaldı.

AVRUPA'NIN EN KÖTÜSÜ

Aynı zamanda 8 Mart'ta yani ülkedeki bütün spor faaliyetleri, siyasi parti kongrelerinin ve gösterilerin yasaklanmasından sadece bir hafta önce Dünya Kadınlar Günü, İspanya'da birçok şehirde dev kalabalıklar tarafından kutlanmış ve bundan 3 gün sonra da 3 bin Atletico Madrid taraftarı Şampiyonlar Ligi maçı için Liverpool'a uçmuştu. İran ve İtalya'ya kıyasla salgından daha geç etkilenmesine karşın İspanya'nın durumunun İtalya ile kara sınırı olan Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya'nın tümünden daha kötü olduğu belirtiliyor.

Konak'taki Elektronikçiler Çarşısı'nda da normal günlerde görmeye alışık olduğumuz kalabalık bir manzara vardı.

İZMİR SINIFTA KALDI

Dünyayı saran tehlikeli salgın nedeniyle başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer vatandaşları evde kalmaları yönünde uyarmalarına rağmen İzmir'de de yeteri kadar tedbirlere uyulmadığı gözlendi. Sosyal mesafenin korunması ve izolasyon konusunda kamu ve özel kuruluşlar birçok tedbir alırken, İzmir'in en yoğun ve merkezi yerleri olan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Karşıyaka Çarşısı'ndaki ve sahildeki insan kalabalığı dikkat çekti. Sahilde balık tutanlar, banklarda oturarak çay kahve içip sohbet edenler İzmir'de 'evde kal' uyarılarının dikkate alınmadığı izlenimini uyandırdı.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde uyarıları dikkate almadan sokağa çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğun kalabalık dikkat çekti.



Karşıyaka çarşısı hala çok kalabalık

İzmir'in en kalabalık yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı, 400 metre uzunluğu ile ilçenin kalbi olarak gösteriliyor. Giyim mağazaları, kafeler, banka şubeleri ile birçok işyerinin bulunduğu çarşı, korona virüsü tedbirlerine ve evde kal çağrılarına rağmen halen dolup taşıyor.

Tolga TEKİN