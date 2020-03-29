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Haberler İzmir Doktor Baskan Tugay sokakta

Doktor Baskan Tugay sokakta

Doktor Baskan Tugay sokakta
Giriş Tarihi: 29.3.2020
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, korona virüs salgınına karşı vatandaşları bilgilendirmek ve uyulması gereken kuralları hatırlatmak üzere mahalle gezilerini sürdürüyor. Ziyaretlerine dün Tellibahçe ve Şemikler mahalleri ile devam eden Tugay, vatandaşlarla sohbet etti, salgının yayılmasını önlemek adına bu süreçte evde kalmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Tugay, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üzeri vatandaşlar ile engelli bireyler başta olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine destek vereceklerini söyledi. Bu kapsamdaki vatandaşların iletişim bilgileri not alındı.
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