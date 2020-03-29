İzmir’de bit pazarlarına izin yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler hafta sonu kent içinde kurulan bitpazarlarını kapattı. Kalabalığa neden olan bu pazarlara salgın boyunca izin verilmeyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İzmir'in birçok yerinde bitpazarı kurulmasına izin vermedi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, halkın yakın temas içinde bulunduğu bu pazarlar riski artırıyor. Büyükşehir'e bağlı ekipler, kurulmak istenen bitpazarlarını kapatıyor ve izinsiz olan bu girişimlere göz açtırmıyor.

Gün boyunca pazarcıların tercih ettiği Fevzipaşa Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi, Kapılar bölgesi, Fahrettin Altay Meydanı ile Bornova ve Karşıyaka'daki adreslerde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri birçok tezgahı topladı, satıcıları ise evlerine gönderdi. Ekipler gece boyunca da denetimlerini sürdürüyor. İzmir'de Halkapınar Metro İstasyonu ile Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bitpazarı, 2018 yılında güvenlik gerekçesiyle kaldırılmış, izinsiz açılan tezgahlar şehrin birçok bölgesine dağılmıştı.

İHA