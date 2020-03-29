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Haberler İzmir Medical Park tam kadro görev başında

Medical Park tam kadro görev başında

Medical Park tam kadro görev başında
Giriş Tarihi: 29.3.2020
Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, korona virüs ile mücadelede tüm vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine uyması gerektiğini söyledi. Sağlık çalışanları olarak görevlerini yapmaya devam edeceklerini söyleyen Kubba, "Dünya şu anda bir virüsle savaş veriyor. Biz bu savaştan kaçan askerler olmayacağız. Canımız pahasına da olsa görev başındayız. Hastalarımız ve çalışanlarımızın sağlığı için her türlü önlemi aldık" dedi. Hastanenin sadece pandemi değil, tüm branşlarda sağlık hizmetlerini sürdürdüğünü kaydeden Kubba, "Biz olası her senaryoya karşı hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.
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