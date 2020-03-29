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Haberler İzmir MÜSİAD İzmir’den 110 bin maske bağışı

’den 110 bin maske bağışı

MÜSİAD İzmir’den 110 bin maske bağışı
Giriş Tarihi: 29.3.2020
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne 110 bin maske bağışı gerçekleştirdi. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı şunları ifade etti: "Salgın nedeniyle hastanelerde tıbbi, cerrahi maske ihtiyacına bir nebze katkıda bulunabilmek adına bu bağışı yaptık. Fedakâr ve cefakâr hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarımıza duacıyız, Allah onlardan razı olsun."

"ÇARKLAR DÖNÜYOR"
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren meseleye ciddiyetle yaklaşarak, milletimizin yararını gözeten bir duruşla dünyada eşine nadir rastlanır bir kriz yönetimi örneği sergilemektedir" diyen Saygılı, "Bizler de ekonominin çarklarını döndürmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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