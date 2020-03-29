‘Rehavete de paniğe de kapılmayın’

Korona virüsle mücadele konusunda alınan yeni tedbirleri değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, alınan kararların tamamen salgının daha ileri boyuta taşınmaması için hayata geçirildiğini söyledi. İspanya ve İtalya örneklerini hatırlatan Özlü, "Vatandaşlar kurallara mutlaka uysun. Alışverişe bile her gün çıkılmasın. Mümkün oldukça bu süreçte herkesle sosyal mesafeyi korusun. Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşının bilinçli ve duyarlı olduğunu düşünürek son maddeleri açıkladı. Ancak sokağa çıkmalarda ısrar edilirse bu yasakların dozu artacaktır" dedi.



FEDAKARLIK YAPMALIYIZ

Özlü, "Covid-19'un giderek daha fazla can aldığını kimse unutmasın. Biz mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Rehavete de paniğe de kapılmayalım. Çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddi. Sadece umutlu olun ve kurallara bire bir uyun" diye konuştu.





Önceki gün İzmir'in en kalabalık yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'nda çekilen bu fotoğraf vatandaşların evde kal çağrılarına uymadığını gözler önüne sermişti.



'YENİ ASIR'DAKİ FOTOĞRAFI GÖRÜNCE İNANAMADIM'

Korona virüsle mücadelede akraba dahil ev dışından kim olursa olsun bağı kesenlerin yüzde yüz güvende olduğunu kaydeden Özlü, "Yeni Asır'da Karşıyaka Çarşısı'ndaki resimleri görünce inanamadım. Bu insanlar ne yapmak istiyor anlamış değilim, bu salgını şaka ya da oyun sanıyorlar galiba. Bu kişinin hem kendine hem çevresine ve hem de İzmir'e ihanetidir. Bu tür bölgeler için yaptırımların daha ağır olması gerekir" ifadelerini kullandı. Vatandaşların kurallara harfiyen uyması ve havaların da ısınmasıyla daha sıkı tedbirler alınmasına gerek kalmadan önemli bir yol kat edilebileceğini vurgulayan Özlü, "Sağlıkla ve huzurla evde kalıp hayata bağlanın" diye konuştu.



■ FATİH ŞENDİL