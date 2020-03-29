Virüsle mücadelede sıkı tedbirler devrede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam açıkladığı korona virüsle mücadele çerçevesinde alınan 7 önemli karar dün uygulamaya konuldu. Dün bu amaçla 81 ilde valiliklerde oluşturulan pandemi kurulları toplanarak alınacak ek tedbirleri görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüsle mücadele çerçevesinde 7 önemli karar uygulanmaya başladı. İçişleri Bakanlığı şehirlerarası seyahat düzenlemelerine ilişkin 81 il valiliğine genelge göndererek kuralların derhal uygulanmasını istedi. Genelgede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili ek tedbirlerin alınmasının zaruriyet haline geldiği belirtildi.



AMAÇ RİSKLERİ AZALTMAK

Covid-19 virüsünün en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğuna dikkat çekilen genelgede, salgının yayılmasını engellenmenin en etkili yolunun ise sosyal hareketliliği ve teması azaltarak izolasyon sağlamak olduğuna vurgu yapılarak, "Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski artmaktadır" denildi.



Aydın'da İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapıldı



KISITLAMALAR SALGINI ÖNLEYECEK

Genelge çerçevesinde şehirlerarası yolculuklarla ilgili düzenlemeler şöyle:

● İller arası otobüs seferleri valiliklerin izni ile yapılabilecek.

● Vatandaşların bulunduğu şehirde kalmasına dikkat edilecek. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş günde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar Valilik izniyle şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

● Taleplere göre Seyahat İzin Kurulu otobüs seferi planlayacak.