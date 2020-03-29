Virüsle mücadelede sıkı tedbirler devrede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam açıkladığı korona virüsle mücadele çerçevesinde alınan 7 önemli karar dün uygulamaya konuldu. Dün bu amaçla 81 ilde valiliklerde oluşturulan pandemi kurulları toplanarak alınacak ek tedbirleri görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüsle mücadele çerçevesinde 7 önemli karar uygulanmaya başladı. İçişleri Bakanlığı şehirlerarası seyahat düzenlemelerine ilişkin 81 il valiliğine genelge göndererek kuralların derhal uygulanmasını istedi. Genelgede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili ek tedbirlerin alınmasının zaruriyet haline geldiği belirtildi.
AMAÇ RİSKLERİ AZALTMAK
Covid-19 virüsünün en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğuna dikkat çekilen genelgede, salgının yayılmasını engellenmenin en etkili yolunun ise sosyal hareketliliği ve teması azaltarak izolasyon sağlamak olduğuna vurgu yapılarak, "Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski artmaktadır" denildi.
Aydın'da İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapıldı
KISITLAMALAR SALGINI ÖNLEYECEK
Genelge çerçevesinde şehirlerarası yolculuklarla ilgili düzenlemeler şöyle:
● İller arası otobüs seferleri valiliklerin izni ile yapılabilecek.
● Vatandaşların bulunduğu şehirde kalmasına dikkat edilecek. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş günde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar Valilik izniyle şehirlerarası yolculuk yapabilecek.
● Taleplere göre Seyahat İzin Kurulu otobüs seferi planlayacak.
Uşak'taki toplantıda konuşan Vali Funda Kocabıyık, "Tedbirlere uyalım" dedi.
● Otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcular kontrolden geçirildikten sonra seyahate başlanacak.
● Otobüsle yolculuk yapacakların listesi, telefonları, gidecekleri adres gidecekleri ildeki Valiliğe bildirilecek.
● Yolcular il girişlerinde kontrolden geçirilecek. Hastalık belirtisi görülenler 14 gün karantinaya alınacak.
● Otogarlarda görev yapacak tüm personel rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilecek.
● İzinsiz yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktaları kurulacak.
● Otobüslerin mola verdiği yerler sağlık kurallarına uygun faaliyet yürütecek.
İZMİR'DEKİ TOPLANTIYA VALİ AYYILDIZ BAŞKANLIK ETTİ
İzmir Valiliği bünyesinde oluşturulan Pandemi Kurulu, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması için dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleşen toplantıda İzmir özelinde alınabilecek ek önlemler görüşüldü. Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, EÜ, DEÜ, Bakırçay, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlükleriyle kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı toplantı sonrası Yeni Asır'a konuşan Vali Ayyıldız, "Tüm olasılıklar ve yasakların harfiyen uygulanması için çalışıyoruz. 24 saat görev başındayız. Vatandaşlarımız 155'i arayarak kural ihlalleriyle ilgili ihbarda bulunabilir" dedi.
SON OTOBÜS SEFERLERİ YAPILDI
Korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından, uygulama öncesi sefer sayılarının yüzde 80 oranında düştüğü İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son seferler yapıldı. Son gün evlerine gitmek isteyen yolculardan bazıları ise biletlere yapılan zamlardan şikayetçi oldu.
■ BETÜL USTA
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