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Haberler İzmir Aydın'da silahlı dehşet! 1 kişi ağır yaralandı

'da silahlı dehşet! 1 kişi ağır yaralandı

Aydın'da silahlı dehşet! 1 kişi ağır yaralandı

30.03.2020, 10:09

'ın Çine ilçesinde çıkan kurusıkı tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı. Jandarma zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberine göre, Mutaflar Mahallesi'nde R.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında R.K. kurusıkı tabancayla boğazından vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kaldırıldığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan R.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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