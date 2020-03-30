Eski muhtara infaz

Tire’de Kireli köyünün eski muhtarı olan Nail Soylu, bir benzinlikte arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada otomobilden açılan ateş sonucu öldü.

İzmir'in Tire ilçesinde, Kireli köyü eski muhtarı evli ve 3 çocuk babası Nail Soylu (71) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İkamet ettiği köy yakınlarında bir akaryakıt istasyonunda arkadaşlarıyla sohbet eden Soylu'nun yanına beyaz renkli bir otomobil yanaştı. Otomobilden talihsiz adama peş peşe dört el ateş edildi. Arkadaşlarının ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının korku dolu bakışları altında kurşunların hedefi olan eski muhtar kanlar içinde yere yığıldı.

JANDARMA PEŞİNE DÜŞTÜ

Ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastane'sine kaldırılan Soylu doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu bilinen Serdar G'nin (37) jandarmaya gidip teslim olduğu öğrenildi. Serdar G. tutuklandı.

NADİR UYSAL