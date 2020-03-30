  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Eski muhtara infaz

Eski muhtara infaz

Eski muhtara infaz
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Tire’de köyünün eski muhtarı olan , bir benzinlikte arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada otomobilden açılan ateş sonucu öldü.

İzmir'in Tire ilçesinde, Kireli köyü eski muhtarı evli ve 3 çocuk babası Nail Soylu (71) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İkamet ettiği köy yakınlarında bir akaryakıt istasyonunda arkadaşlarıyla sohbet eden Soylu'nun yanına beyaz renkli bir otomobil yanaştı. Otomobilden talihsiz adama peş peşe dört el ateş edildi. Arkadaşlarının ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının korku dolu bakışları altında kurşunların hedefi olan eski muhtar kanlar içinde yere yığıldı.

JANDARMA PEŞİNE DÜŞTÜ
Ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastane'sine kaldırılan Soylu doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu bilinen Serdar G'nin (37) jandarmaya gidip teslim olduğu öğrenildi. Serdar G. tutuklandı.

NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eski muhtara infaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA