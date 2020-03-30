İzmir Valiliğinden 'Seyahat İzin Belgesi' açıklaması

İzmir Valiliği, uçak ve otobüs ile şehirlerarası yolculukların sınırlandırılmasıyla ilgili seyahat edecek yolucuların Seyahat İzin Belgesi almaları gerektiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği ek genelgeyle koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemesi amacıyla alınan şehirlerarası yolculukların sınırlandırıldığı anımsatıldı.

İzmir Valiliğince alınan kararlarla 28 Mart tarihinden itibarıyla uçak ve otobüsle şehirlerarası yolculukların sınırlandırıldığının ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan, son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın yolculukları izne tabi olup şehirlerarası otobüsle yolculuk yapmak isteyenler ilçelerimizde bulunan seyahat izin kuruluna müracaat edecekler. Uçakla yolculuk yapmak isteyenler ise havaalanında bu amaçla oluşturulan seyahat izin başvuru masaları, Alo 199 Çağrı Merkezi ve İçişleri Bakanlığı E-başvuru sistemi üzerinden Seyahat İzin Belgesi alabileceklerdir."