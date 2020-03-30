İzmir’de minibüsler kurallara uymuyor

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında da önlemler alınırken, İzmir'de bazı dolmuş şoförleri kuralları hiçe saydı. İzmirlilerin büyük bir çoğunluğu hükümetin ve belediyelerin aldığı kurallara uymaya çalışırken, bazı minibüs hatları ise halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. İzmir'de Güzeltepe- Karşıyaka hattında çalışan bir minibüste dün sabah yine aynı manzaralar yaşandı. Minibüste oturacak yer kalmamasına rağmen şoför ayakta yolcu almaya devam ederken, vatandaşların çoğunluğunun da maske ve eldiven takmadığı görüldü.

Vatandaşlar, halkın sağlığını hiçe sayan dolmuş şoförleri için yetkilileri göreve çağırdı.

ERMAN AZAR