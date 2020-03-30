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Haberler İzmir İzmir’i sis bastı

’i sis bastı

İzmir’i sis bastı
Giriş Tarihi: 30.3.2020

İzmir'de dün sis etkili oldu. Dün sabah erken saatlerde İzmir'in yüksek kesimlerini sis bastı. Yağmurlu havanın etkili olduğu İzmir'de yüksek kesimlerde ortaya çıkan sis nedeniyle görüş mesafesi kısıtlanan araç sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşadı.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER

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