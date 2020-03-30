İzmir’i sis bastı

İzmir'de dün sis etkili oldu. Dün sabah erken saatlerde İzmir'in yüksek kesimlerini sis bastı. Yağmurlu havanın etkili olduğu İzmir'de yüksek kesimlerde ortaya çıkan sis nedeniyle görüş mesafesi kısıtlanan araç sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşadı.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER