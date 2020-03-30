İzmirli girişimci özel ekip kurdu

Korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını, yakınları karşılamaya başladı.

EVLERE SERVİS YAPILIYOR

Yakınları olmayan kişilerin yardımına ise, başta polis ve jandarma gibi güvenlik güçleri olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşu çalışanları koştu. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşları da bu yönde çalışma başlattı. Deniz astsubaylığından emekli İzmirli girişimci Hakan Öz de ekibiyle bu çalışmalara destek verdi. Türkiye genelindeki 450 personeliyle ikinci el otomobiller için ekspertiz hizmeti veren ayrıca araç muayene, çiçek gönderme, düğün, cenaze ve emlak hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteren evli ve 2 çocuk sahibi Öz ve ekibi '0506 124 09 36' numaralı telefondan kendilerine ulaşan 65 yaş ve üstündekilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, ihtiyaç duydukları ürünleri satın alıp evlere götürüyor.

Hakan Öz, 450 kişilik ekibiyle 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

ARAMALARI YETERLİ OLUR

Yaptıkları yardım çalışmasını sosyal medya hesaplarından duyurduklarını belirten Hakan Öz, "Sosyal medya hesaplarından da duyurduk. Eğer arzu ederlerse bir 'Alo' demeleri yeterli. Evlerine gidiyoruz. İhtiyaç listelerini alıyoruz. Ardından yiyecek, ilaç ne lazımsa satın alıp teslim ediyoruz. Geri dönüşler olumlu oldu. Her şeyi devletimizden beklememek gerek. Biz de firma olarak bu konuya el attık. Türkiye genelinde çalışan personelimizce istenilen talepleri yerine getiriyoruz" dedi. Ekipten yardım isteyen evli ve 2 çocuk babası Ertuğrul Yıldızeli de (68), "Dışarı çıkamıyorum rahatsızım ve yasak da var. Sağ olsunlar ihtiyaçlarımı alıp getirdiler. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



'Birbirimize destekle bu illeti atlatacağız'

Son günlerde bazı kişilerin yaşlılara yönelik küçük düşürücü hareketler yaptıklarını hatırlatan Hakan Öz, "Bunları doğru karşılamıyoruz. Sonuçta onlar da bizim vatandaşlarımız. İhtiyaçlarını karşılamak bizim yükümlülüğümüzde. Acil ihtiyaçlarını bulmaya çalışıyoruz, getirip teslim ediyoruz. Herkes birbirine destek olursa bu illeti atlatacağız" dedi.