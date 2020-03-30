Kuzey bebeğe kuvözde alçı

İzmir'de ortalama bin doğumda görülen 'Doğuştan çarpık ayak' hastalığı ile dünyaya gelen Kuzey bebek, solunum ve beslenme sorunları nedeniyle yatırıldığı kuvözde alçı tedavisine alındı. Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Akel, "Diz ve dirsekleri doğuştan çıkık olan bebeğimizi uzun tedavi süreci bekliyor. Düzeltme alçılarıyla tedavi sürecek" dedi.

DOKTORLARA TEŞEKKÜR ETTİLER

Oğlunu kucağına alamadan doktorlara teslim ettiğini belirten anne Karataş ise, "Bebeğimin her iki ayağında çarpıklık olduğu söylendi, alçıya alındı. Ama sorunları tek değilmiş. Şimdi emin ellerde. Tedavisi en iyi şekilde yapılıyor, gözüm arkada değil. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.