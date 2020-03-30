Mınıbüsçü 3 ay ücret ödemeyecek

Korona salgını nedeniyle toplu taşımacılıkta yaşanan düşüş, minibüs esnafını da vurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, her minibüsün ödediği terminal ücretlerini üç ay süreyle almamaya karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, normal koşullarda meclis üyelerinin alması gereken bu kararı, "olağanastü şartlar ve mücbir sebepler" gerekçesiyle bizzat onayladı.