İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında önceki akşam Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik botta bulunan 12'si çocuk 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yunanistan’ın yolladığı göçmenler kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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