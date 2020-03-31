İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu Berna Arslan (24), İstanbul'da tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Arslan'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede acılı baba Salih Arslan ve aile bireyleri, taziyeleri kabul etti.
Berna hemşire son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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