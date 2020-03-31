  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Berna hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Berna hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Berna hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 31.3.2020

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu Berna Arslan (24), İstanbul'da tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Arslan'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede acılı baba Salih Arslan ve aile bireyleri, taziyeleri kabul etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Berna hemşire son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA