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Haberler İzmir Bir bota kaç ülke sığar?

Bir bota kaç ülke sığar?

Bir bota kaç ülke sığar?
Giriş Tarihi: 1.4.2020

İzmir'in Çeşme ve Dikili sahili açıklarında, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 50 yabancı uyruklu yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta yabancı uyrukluların olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk etti. Ekiplerin durdurduğu lastik botta bulunan 11 Kongo, 6 Suriye, 3 Gambiya, 2 Somali, 2 Orta Afrika, 1 Tunus ve 1 Filistin uyruklu 26 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Çeşme ilçesi açıklarında da yine lastik botta yabancı uyruklu olduğu tespit üzerine harekete geçen ekipler, 15 Suriye, 4 Orta Afrika, 2 Filistin, 2 Irak ve 1 Lübnan uyruklu 24 kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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