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Haberler İzmir Bornova Bandosu sokakları geziyor

Bornova Bandosu sokakları geziyor

Bornova Bandosu sokakları geziyor
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi, bando takımını da sahaya sürdü. Bando takımı, özel tulumlar giyerek sokaklarda gezip hareketli parçalar çalarak evlerinde kalan vatandaşlara moral veriyor.

Çocuklara da MORAL OLDU
DANS ve spor etkinliklerine balkonlardan eşlik eden çocuklar da neşe buldu. Çocuklar, "Sokağa çıkamamamız kötü bir şey. Ama insanların bir araya gelip bir şeyler yapması çok iyi. İnsanlar böyle çok daha mutlu oluyor. Biz de mutlu olduk. Canımızın sıkıntısı geçti. Geleceğe umutla bakıyoruz" diye konuştular.

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