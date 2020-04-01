Evde kalanlar balkonda dans etti

İzmir’de korona virüs önlemleri kapsamında evlerine kapanan vatandaşlar da İtalya’da başlayan modaya uydu. Balkonlarına çıkan İzmirliler, müzik eşliğinde dans edip eğlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına önlem amacıyla yetkililerin uyarılarını dinleyen birçok vatandaş evlerinden çıkmayarak kendilerini korumaya alıyor. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Altın Başak Sitesi sakinleri de kendilerini sosyal hayattan izole ederek koruma altına aldı. Site sakinlerinden Beden Eğitimi Öğretmeni Bige Başoğul, evde kalan vatandaşlara müzik eşliğinde spor yaptırıyor. Otoparkta Bige Başoğul'un açtığı müziğin sesini duyan vatandaşlar balkon ve camlarına çıkarken, Başoğul'un figürleriyle hem egzersiz yapmış oluyor hem de evde geçirdikleri zamanı daha renkli hale getiriyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir sitede tedbir amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar, beden eğitimi öğretmeni eşliğinde dans, spor ve müzikle eğlendi.

CAN SIKINTILARINI GEÇİRDİLER

Başta 65 yaş üstü olmak üzere evde kalan tüm vatandaşları mutlu etmek amacıyla bu etkinliği planladığını söyleyen Bige Başoğul, yurt dışında benzer etkinliklerden ilham alarak etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi. Başoğul, "Katılan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsun site sakinlerimiz de destek oldu. Herkese moral olması açısından güzel bir iş oldu. Sosyal mesafemizi koruduk. Birbirimize çok yaklaşmadan ve kurallara uyarak spor yaptık. Herkes çok mutlu oldu, eğlendi" dedi. Büyük moral bulduklarını söyleyen Rezzan Günel, "Evde yaşadığımız yavaşlık ağırlık ve hantallığımızı geride bıraktık. 10 dakika bile olsa çok iyi geliyor" diye konuştu.