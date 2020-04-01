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'de 25 bin maskeye el konuldu

İzmir'de 25 bin maskeye el konuldu

01.04.2020, 12:44

’in Bayraklı ilçesinde, izinsiz olarak ürettiği maskeleri piyasaya sürmeye hazırlanan firmaya baskın düzenlenirken, 25 bin maskeye el konuldu.

Bir ihbarı değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yamanlar Mahallesi'nde izinsiz maske ürettiği tespit edilen iş yerine baskın yaptı. Akşam saatlerinde üretim sürerken operasyon düzenleyen ekipler, 9 çuval hazır ve 3 koli de yapımı tamamlanmak üzere olan toplam 25 bin adet maske buldu. İş yeri sahibinin üretim için Sağlık Bakanlığından gerekli izni olmadığı belirlendi. Firmanın faaliyeti durdurulurken, ekipler tarafından ürünlere el konuldu. Yamanlar Mahallesi'ndeki iş yeri korona virüsü tedbirleri kapsamında mühürlendi.



Bayraklı'da merdiven altı üretime kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu önemli süreçte insanların sağlığıyla ilgili konularda çok daha hassas davrandıklarını dile getirdi. Başkan Sandal, "Korona virüsü tehdidine karşı her türlü önlemi aldık. Ekiplerimizin bir bölümü her gün dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, bir bölümü de halk sağlığını tehdit edebilecek her olumsuzluğa anında müdahale ediyor" dedi.



İHA

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