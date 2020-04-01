  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de banka soygunu! Hareketli anlar yaşandı

'de soygunu! Hareketli anlar yaşandı

İzmir'de banka soygunu! Hareketli anlar yaşandı

01.04.2020, 08:52

'in Konak ilçesinde, bir bankanın camını tornavida ile zorlayarak açan ve soygunu gerçekleştiren şahıslar, çaldıkları paralar ile birlikte polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde banka soymaya çalışan iki kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emre B. ve Onur K, Şehit Nerves Bulvarındaki bir banka şubesinin cam penceresini tornavida kullanarak açtı.

Şüphelilerden biri açılan pencereden içeri girerken diğeri gözcülük yapmak üzere banka şubesinin dışında beklemeye başladı.

İçeri giren şüpheli banka şubesindeki tuzak parayı alırken alarm çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

Bankanın içinde bulunan şüpheli ekiplerce yakalanırken dışarıda gözcülük yapan şüpheli de peşine düşen bekçilerin kovalaması sonucu yakalandı.

Bankaya giren şüphelinin yapılan üst aramasında tuzak paraları ayakkabısının içine koyduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de banka soygunu! Hareketli anlar yaşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA