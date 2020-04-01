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Haberler İzmir Kınık’ta vatandaşlara dezenfeksiyon tüneli

Kınık’ta vatandaşlara dezenfeksiyon tüneli

Kınık’ta vatandaşlara dezenfeksiyon tüneli
Giriş Tarihi: 1.4.2020

İzmir'de, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in talimatıyla belediye işçileri, dezenfeksiyon tüneli yaptı. Kalabalık yerlere konulan tünellerin içinden geçen vatandaşlar, özel maddeler ile dezenfekte oluyor. Salgının yayılmaya başlamasının ardından önlemleri alarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Doğruer, "Korona virüsü alacağımız tedbirlerden güçlü değil. Elbet bugünler de geçecek. Hep beraber Kınık'ta daha iyi günlerde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kınık Belediyesi işçileri, 25-30 bin TL'lik tüneli 3 bin TL'ye mal etti.

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