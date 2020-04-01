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Haberler İzmir Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı
Giriş Tarihi: 1.4.2020

İzmir Ödemiş'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Hürriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi yolu üzerinde meydana geldi. Ayhan Ö. (44) yönetimindeki otomobille, diğer yönden gelen Mehmet Ali K. (28 ) yönetimindeki motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Mehmet Ali K. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali K'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

SEVAL KONURALP

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