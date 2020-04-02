2 dakikada 8 bin lira!

İzmir Güzelyalı'da, korona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olan bir kafeye giren 3 hırsız, 2 dakika içerisinde 8 bin TL değerindeki eşyayı çalarak kaçtı. 2 adet televizyon ve 1 adet laptop çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızlık anını anlatan kafe sahibi Can Serhatlı, "Kamera kayıtlarına baktığımda 3 kişinin kapının rayını kırıp içeri girdiğini gördüm. İki dakika içerisinde, laptop ve televizyonları alıp kaçıyorlar. Çalınan malların değeri toplamda 7-8 bin TL civarındaydı. Sistem bilgisayarımız da çalındı, en çok üzüldüğümüz de o oldu" dedi.